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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике подпишет новый контракт с «Барселоной»

09 Августа 2022 • 08:30 Комментировать

Каталонская «Барселона» планирует пролонгировать сотрудничество с центральным защитником команды Херардом Пике, об этом сообщает El Partidazo de COPE.

Согласно сведениям источника, новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2024 года. По условиям нового трудового договора, заработная плата Херарда существенно уменьшится.

Отмечается, что 35-летний футболист готов пойти на условия «сине-гранатовых», дабы помочь клубу оформить регистрацию новых игроков.

Пике защищает цвета каталонского гранда с лета 2008 года. Трудовое соглашение Херарда с «Барселоной» рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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