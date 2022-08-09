Гонсалес попросил «Барселону» о трансфере

Хавбек каталонской «Барселоны» Нико Гонсалес принял решение об уходе из клуба. 20-летний игрок попросил главного тренера Хави Эрнандеса отпустить его в аренду для получения стабильной игровой практики. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

По данным источника, основным претендентом на игрока является «Валенсия». Агент Гонсалеса уже провел переговоры с главным тренером «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо. Испанский клуб планирует оформить аренду игрока до конца сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник принял участие в 27 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.