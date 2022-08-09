Иско прокомментировал трансфер в «Севилью»

Испанский полузащитник Иско, перешедший этим летом из мадридского «Реала» в «Севилью», поделился мнением о своем трансфере.

«Мне хочется продемонстрировать свой истинный уровень. Я ничего не растерял. Прихожу в команду, в которой знаю и тренера, и многих футболистов. Надеюсь, у нас получится провести хороший сезон. Хочу побыстрее начать работу с командой. Я буду в максимальной готовности к первому матчу сезона», - передает слова футболиста Sport.es.

Напомним, что Иско защищал цвета «королевского» клуба с 2013 года. По завершении сезона-2021/2022 контракт полузащитника с «Реалом» истек, и он перебрался в «Севилью».