Левандовски сравнил переход в «Барселону» с покупкой новой игрушки

Польский центрфорвард Роберт Левандовски в очередной раз дал комментарий относительно своего перехода в каталонскую «Барселону».

«Мне действительно нужны были эти перемены – переезд в другой чемпионат, в другой клуб. Сейчас я чувствую себя ребенком, которому подарили новую игрушку», - передает слова 33-летнего бомбардира газета Marca.

Напомним, что Левандовски пополнил ряды «сине-гранатовых» в текущее трансферное окно. Его переход обошелся «сине-гранатовым» в 35 миллионов евро. Роберт заключил с каталонским грандом четырехлетнее трудовое соглашение.