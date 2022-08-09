Мариано Диас не хочет уходить из «Реала»

В следующем году истекает пятилетний контракт нападающего Мариано Диаса с «Реалом» - сотрудничество, в общем-то, оказалось не очень удачным, и продлевать контракт в «Реале» не собираются, в планы наставника Карло Анчелотти игрок не входит. В прошлом году Диас был близок к уходу в «Валенсию», но в последний момент «мыши» вышли из переговоров.

В этом году претендентов с достойным предложением не нашлось, интерес проявляла «Сельта», но и он ни во что конкретное не материализовался. Поэтому Диас проведет в «Реале» еще сезон, после чего будет отпущен на «хлеба вольные», сообщает испанское издание Marca.