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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мариано Диас не хочет уходить из «Реала»

09 Августа 2022 • 02:25 Комментировать

В следующем году истекает пятилетний контракт нападающего Мариано Диаса с «Реалом» - сотрудничество, в общем-то, оказалось не очень удачным, и продлевать контракт в «Реале» не собираются, в планы наставника Карло Анчелотти игрок не входит. В прошлом году Диас был близок к уходу в «Валенсию», но в последний момент «мыши» вышли из переговоров.

В этом году претендентов с достойным предложением не нашлось, интерес проявляла «Сельта», но и он ни во что конкретное не материализовался. Поэтому Диас проведет в «Реале» еще сезон, после чего будет отпущен на «хлеба вольные», сообщает испанское издание Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мариано Диас
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