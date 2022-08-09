Де Йонга зовут в «МЮ» и «Челси», а «Барселона» готова судиться, чтобы он ушёл: Главная трансферная сага лета-2022

Трансферная сага Френки де Йонга может быть номинирована на роль самой захватывающей в истории футбола. В конце концов от голландца зависит, смогут ли играть Левандовски, Кунде, Рафинья. «Барселона» готова судиться с де Йонгом, а в Англии два суперклуба жаждут увидеть его в своих составах.

Как всё начиналось?

Многие начинают отсчёт нынешней трансферной саги с мая, когда «Манчестер Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг. По данным медиа, голландский тренер сразу же обозначил главную трансферную цель на лето – это подписание Френки де Йонга. Все помнят, как хавбек блистал в «Аяксе» под руководством этого наставника. Руководство «красных дьяволов» сразу же начало переговоры.

Однако, с точки зрения «Барселоны», эту историю правильнее отсчитывать раньше. Когда Хави принял каталонцев, время де Йонга на поле стало сокращаться. Неким апофеозом стал матч 24 апреля против «Райо Вальекано». После часа игры каталонцы проигрывали, и Хави решил убрать с поля де Йонга и выпустить Нико Гонсалеса. Голландец не стал пожимать руку тренеру, а сразу ушёл в раздевалку. После того матча пошли слухи о возможном уходе де Йонга, при этом самим каталонцам как раз стали приписывать предметный интерес к Франку Кессье, который в итоге перебрался на «Камп Ноу».

Как де Йонг срывает планы «Барселоны»

«Барселона» на лето планировала грандиозные изменения состава. Уже сейчас можно говорить, что всё удалось. На «Камп Ноу» переехали Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Франк Кессье, Андреес Кристенсен, Рафинья. В общей сложности «Барселона» согласовала трансферы более чем на 150 миллионов евро, не считая зарплаты. К тому же был продлён контракт Усмана Дембеле. Однако в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя.

В Испании есть свой финансовый фейр-плей, и «Барселона» со своими долгами имеет колоссальные проблемы. Каталонцы уже частично продали телеправа на годы вперёд, отдали процент акций своей компании, которая занимается продажей лицензионной продукции. Однако пока этого не хватает, чтобы заявить всех звёздных новичков на сезон. Чтобы это сделать, «Барселона» либо должна продать де Йонга (и скинуть обязательства по зарплате перед ним), либо продать ещё один пакет телеправ.

Де Йонг вроде и готов уйти, но уж очень хочет получить свои деньги. Дело в том, что голландец согласился на рассрочку в выплате 17 миллионов евро. Именно это сейчас и является ключевым спором. При этом зарплата де Йонга очень сильно бьет по бюджету «Барселоны». По данным испанских СМИ, по текущему контракту за весь срок хавбек должен заработать больше 88 миллионов евро, а с учётом бонусов эта цифра может превысить и 100 миллионов евро.

Хочет ли де Йонг уходить из «Барселоны»?

Голландец явно не спешит. Можно его обвинить в алчности, но и понять его станет проще, если посмотреть на ситуацию с другой стороны. «Барселона» будет выступать в Лиге чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» – лишь в Лиге Европы. С футбольной точки зрения разница приличная.

Кроме того, на «Олд Траффорд» строится новый проект, бесчисленный по счёту. В «МЮ» лучшие годы потерял Поль Погба, не может раскрыться Донни ван де Бек. Да и новый проект «Барселоны» выглядит более оптимистично. К тому же, по данным прессы, будущая жена де Йонга, с которой он встречается со школьной скамьи, не желает менять Барселону на Манчестер.

С другой стороны, есть один нюанс, который заставляет верить, что на самом деле де Йонг готов к переходу в «МЮ». Он давно знаком с тен Хагом, так что они могли всё неформально обсудить. Тренер хочет усилить среднюю линию команды, но «Манчестер Юнайтед» при этом отказался от всех остальных кандидатов. Так что либо де Йонг всё-таки согласен на переезд на «Олд Траффорд» и просто пытается добиться своего, либо «красные дьяволы» слишком упёрты в своём бессмысленном желании.

Что касается денег, то на самом деле позицию де Йонга понять можно. Клуб тратит гигантские суммы на новых футболистов, не рассчитавшись с теми, кто уже в команде. Действительно непонятно, почему голландец должен прощать «Барселоне» долг.

Условия трансфера

Некоторые СМИ писали, что «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» уже согласовали все условия трансфера. Сумма трансфера должна составить порядка 74,5 миллиона евро, а ещё 9,6 миллионов каталонцы могут получить в качестве бонусов.

Однако де Йонг настаивает на нежелании уходить. По слухам, в борьбу за голландца вступил «Челси». В отличие от «МЮ», лондонцы могут предложить полузащитнику возможность выступать в Лиге чемпионов. У «Челси» тоже есть возможность потратить на де Йонга требуемую сумму, так что этот вариант выглядит реальным. Однако пока результата нет.

Давление от «Барселоны»: угроза де Йонгу остаться без чемпионата мира и… судебный иск

«Барселона» долго уговаривала де Йонга согласиться на уход, но постепенно перешла уже на язык угроз, иначе не скажешь. Хави в товарищеских матчах ставит голландца в центр обороны – явно на позицию, где он не может проявлять себя с лучшей стороны. Каталонцы намекают, что де Йонг может осесть в запасе, что точно не пойдёт на пользу его подготовке к чемпионату мира, который стартует через несколько месяцев.

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Самое интересное, что, по данным The Athletic, «Барселона» готова в судебном порядке требовать аннулирования улучшенного контракта де Йонга. Якобы клуб направил футболисту письмо, в котором утверждалось, что нашлись доказательства преступных действий со стороны предыдущего совета директоров. Правда, в это верится с трудом. Совет директоров «Барселоны» и Ла Лига одобрили и новый контракт Френки де Йонга, и соглашения Жерара Пике, Марк-Андре тер Штегена, Клемана Ленгле.

Председатель голландского профсоюза игроков Евгений Левченко пристально следит за ситуацией и утверждает, что де Йонг может стать жертвой незаконных действий со стороны «Барселоны». Президент каталонцев Жоан Лапорта всё отрицает.

Чем закончится сага?

Возможно, всё решится уже в ближайшие дни. В выходные стартует чемпионат Испании, и «Барселона» наверняка хочет иметь возможность использовать своих новичков. Для этого надо успеть продать либо де Йонга, либо очередную часть телеправ. Если случится второе, то «Барселона» уже не будет так остро нуждаться в том, чтобы голландец уехал куда-либо.

В свою очередь «МЮ» понимает, что трансферное окно близится к завершению. Если в июне и даже июле можно было спокойно ждать решения де Йонга, то в августе, когда уже стартовал сезон, это уже сложнее. Появились слухи про Адриана Рабьо, вспомнились разговоры про Юри Тилеманса и Рубена Невеша. Пока де Йонг остаётся приоритетом, но с каждым днем «МЮ» всё детальнее начнёт прорабатывать иные варианты.

Слух про «Челси», с одной стороны, выглядит реальным, с другой – странным. Лондонцы ведут какую-то лихорадочную и нелогичную трансферную политику. Свободного агента Дембеле не подписали, Рафинью упустили, после чего будто бросили попытки усилить атаку и нацелились на центрального защитника Жюля Кунде. Не получив и его, лондонцы подписали Марка Кукурелью на фланг. Кажется, что сейчас «Челси» должен скорее сконцентрировать внимание на центре обороны, где очевидный недокомплект.

В Англии говорят ещё об одном варианте, но скорее как о возможном развитии событий, чем о наличии переговоров. «Барселона» хочет подписать Бернарду Силву из «Манчестер Сити», но на его трансфер денег точно нет. При этом Хосеп Гвардиола в своё время интересовался де Йонгом. В Англии обсуждают возможность потенциального обмена.

Роман Андреев