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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси принял решение по своему будущему слухи

08 Августа 2022 • 18:59 Комментировать (2)

Вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону» достаточно высока. Согласно информации Catalunya Radio, звёздный аргентинец хотел бы завершить карьеру именно на «Камп Ноу». В настоящий момент прорабатывается сценарий, согласно которому Месси снова наденет сине-гранатовую футболку следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может предложить Лионелю Месси трудовой договор на один или два сезона.

Стоит сказать, что «Барселона» через год сможет подписать Лионеля Месси бесплатно. Действующий контракт аргентинского форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года, хотя он и включает опцию продления на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022
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