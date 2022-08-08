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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Месси ответили на вопрос о контактах с «Барселоной» слухи

08 Августа 2022 • 14:35 Комментировать (1)

В последнее время в прессе стали появляться слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону» следующим летом. Впрочем, информация о попытках Жоана Лапорты, президента «сине-гранатовых», наладить контакты с окружением Месси, не подтверждается.

«Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси. И наоборот. Если кто-то говорит об этом, он лжёт», - цитату близкого к аргентинскому футболисту источника приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Напомним, что Лионель Месси ушёл из «Барселоны» год назад. В настоящий момент звёздный аргентинец выступает за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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