В последнее время в прессе стали появляться слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону» следующим летом. Впрочем, информация о попытках Жоана Лапорты, президента «сине-гранатовых», наладить контакты с окружением Месси, не подтверждается.

«Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси. И наоборот. Если кто-то говорит об этом, он лжёт», - цитату близкого к аргентинскому футболисту источника приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Напомним, что Лионель Месси ушёл из «Барселоны» год назад. В настоящий момент звёздный аргентинец выступает за «ПСЖ».