Левандовски обратился к фанатам «Барселоны»

Новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски обратился к поклонникам команды после разгромной победы над мексиканским клубом «Пумас» (6:0).

«Фанаты, приветствую вас. Как ваши дела? Я очень рад своей дебютной победе на «Камп Ноу». Доволен первым завоеванным трофеем. Хочу пожелать вам всего самого лучшего. Благодарю за поддержку», - приводятся слова польского голеадора в социальной сети каталонского гранда.

33-летний форвард пополнил ряды «Барселоны» этим летом, перебравшись из мюнхенской «Баварии». Он подписал контракт на четыре года, а его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 35 миллионов евро.