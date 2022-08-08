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Левандовски обратился к фанатам «Барселоны»

08 Августа 2022 • 10:36 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски обратился к поклонникам команды после разгромной победы над мексиканским клубом «Пумас» (6:0).

«Фанаты, приветствую вас. Как ваши дела? Я очень рад своей дебютной победе на «Камп Ноу». Доволен первым завоеванным трофеем. Хочу пожелать вам всего самого лучшего. Благодарю за поддержку», - приводятся слова польского голеадора в социальной сети каталонского гранда.

33-летний форвард пополнил ряды «Барселоны» этим летом, перебравшись из мюнхенской «Баварии». Он подписал контракт на четыре года, а его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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