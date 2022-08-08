В «Барселоне» назвали двух игроков, которым стоит уйти

Футбольный функционер Жоан Лапорта назвал двух футболистов, которым больше нет места в команде.

«Брайтвайт и Юмтити уже поняли, что им лучше перейти в другую команду. Клуб всегда добросовестно выполнял обязательства перед ними, однако наступил момент, когда им стоит сделать следующий шаг», - передает слова президента «сине-гранатовых» TV3.

Напомним, что Брайтвайт пополнил ряды каталонского гранда в феврале 2020 года. В свою очередь Юмтити защищает цвета «Барселоны» с 2016 года.

Этим летом каталонцы серьезно обновили свой состав. Ряды «сине-гранатовых» пополнили Андреас Кристенсен, Франк Кесси, Роберт Левандовски, Рафинья Диас и Жюль Кунде.