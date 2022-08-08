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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси прилетел в Барселону, но не ответил на важный вопрос

08 Августа 2022 • 09:51 Комментировать

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси прибыл в Барселону. 35-летний футболист прилетел в столицу Каталонии на своем частном самолете.

В аэропорту форварда встретили журналисты, которые поинтересовались о его дальнейших планах.

«В «Барселоне» говорят, что хотят увидеть ваше возвращение. А вы бы хотели этого?», - поинтересовался журналист Radio Cope. На это аргентинец ничего не ответил и покинул аэропорт.

Напомним, что Месси покинул «сине-гранатовых» летом прошлого года. Он перебрался во французский «ПСЖ» на правах свободного агента. Лионель заключил с парижским грандом трудовой договор, который рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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