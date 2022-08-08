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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта хочет организовать турне «Барселоны» в Мексике

08 Августа 2022 • 06:56 Комментировать

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о намерении провести футбольное турне по мексиканским городам.

«Мы в долгу перед Мексикой и Соединёнными Штатами Америки. Сейчас «Барса» существует благодаря гастролям по Мексике в далеком 1937 году. Тогда была гражданская война, и мы остались на плаву благодаря турне в Мексике. Эти деньги спасли наш клуб. «Барселона» рисковала исчезнуть с футбольной карты мира. Поэтому я считаю, что нужно что-то организовать в Мексике. Нужен тур», - передает слова президента «сине-гранатовых» газета Marca.

Напомним, что в воскресенье, 7 августа, «Барселона» крупно победила мексиканский «Пумас» со счетом 6:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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