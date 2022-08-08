Педри: «Мы с Левандовски отлично понимаем друг друга»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался об игре с Робертом Левандовски.

Экс-нападающий «Баварии» пополнил состав «Барселоны» менее месяца назад, но уже сыгрался с Педри, в чём признался сам испанец: «Моё взаимопонимание с Левандовски уже на очень высоком уровне. Играть с ним – одно удовольствие: он всегда нацелен на ворота. Наша команда готова к сезону», – рассказал 19-летний полузащитник в интервью после матча против мексиканского «Пумас».

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 6:0. Роберт Левандовски забил с передачи Педри, а затем дважды ассистировал юному хавбеку.