Кавани продолжит карьеру в Европе

Нападающий Эдинсон Кавани намерен найти себе новый клуб в Европе.

Уругваец провёл переговоры с аргентинским клубом «Бока Хуниорс», но открыто признался, что отдаёт предпочтение представителям Европы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Столь категоричная позиция 35-летнего форварда вызвана в том числе и семейными обстоятельствами: Кавани и его семья мечтают жить в Испании, а сам игрок надеется в ближайшее время пополнить ряды одного из представителей Ла Лиги. Среди основных претендентов на опытного нападающего называется «Валенсия».

Эдинсон Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом, не договорившись с клубом о новом контракте.