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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски забил дебютный гол за «Барселону»

07 Августа 2022 • 21:33 Комментировать (1)
Барселона
5:0
Пумас-УНАМ
2-й тайм

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в товарищеском матче против мексиканского «Пумас».

33-летний форвард поразил ворота соперников уже на третьей минуте встречи после передачи полузащитника Педри. Данный гол стал для поляка первым в цветах «Барселоны». Спустя всего две минуты Левандовски выступил ассистентом, сделав результативный пас на всё того же Педри.

Ранее нападающий принимал участие в контрольных поединках против мадридского «Реала», «Ювентуса» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но не сумел отличиться голом.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» в середине июля из мюнхенской «Баварии». Стоимость трансфера составила 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Пумас
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БАРСЕЛОНА ПУМАС-УНАМ
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