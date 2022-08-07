Левандовски забил дебютный гол за «Барселону»

Новичок «Барселоны» Роберт Левандовски отметился забитым мячом в товарищеском матче против мексиканского «Пумас».

33-летний форвард поразил ворота соперников уже на третьей минуте встречи после передачи полузащитника Педри. Данный гол стал для поляка первым в цветах «Барселоны». Спустя всего две минуты Левандовски выступил ассистентом, сделав результативный пас на всё того же Педри.

Ранее нападающий принимал участие в контрольных поединках против мадридского «Реала», «Ювентуса» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но не сумел отличиться голом.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» в середине июля из мюнхенской «Баварии». Стоимость трансфера составила 45 млн евро.