Эдинсон Кавани после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед» до сих пор находится без клубной прописки. В гонку за 35-летним уругвайцем включилась испанская «Валенсия». Об этом на страницах своего сайта рассказывает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что видеть Эдинсона Кавани в своей команде очень хочет главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо. «Валенсии» за подписание уругвайца придётся бороться с «Вильярреалом» и «Бока Хуниорс».

Ранее появилась информация о том, что «Бока Хуниорс» выполнил почти все запросы Эдинсона Кавани по контракту.