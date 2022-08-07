Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Известный клуб Примеры включился в гонку за Кавани слухи

07 Августа 2022 • 20:12 Комментировать

Эдинсон Кавани после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед» до сих пор находится без клубной прописки. В гонку за 35-летним уругвайцем включилась испанская «Валенсия». Об этом на страницах своего сайта рассказывает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что видеть Эдинсона Кавани в своей команде очень хочет главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо. «Валенсии» за подписание уругвайца придётся бороться с «Вильярреалом» и «Бока Хуниорс».

Ранее появилась информация о том, что «Бока Хуниорс» выполнил почти все запросы Эдинсона Кавани по контракту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
20:49 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о Месси: «Мы в хороших отношениях с его семьёй»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны»: «У де Йонга есть предложения»
20:12 · Испания. Ла Лига
​Известный клуб Примеры включился в гонку за Кавани слухи
17:36 · Испания. Ла Лига
​Росси вспомнил свой лучший сезон: «В Испании после Месси и Роналду шёл я» 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Нето перешёл из «Барселоны» в клуб АПЛ официально
14:16 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» уточнила информацию о подписании Иско
13:38 · Испания. Ла Лига
​Иско – игрок «Севильи» 2 официально
12:34 · Испания. Ла Лига
​Левандовски отреагировал на тот факт, что «Барселона» не может его зарегистрировать
10:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, почему выбрал «Барселону»
09:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила выгнать одного из звёздных игроков 1
08:21 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Барселоны» прибыл в Англию для трансфера в клуб АПЛ
03:46 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Барселоны» готов перебраться в «Борнмут»
03:25 · Испания. Ла Лига
Хави: «Главная цель - порадовать людей»
02:35 · Испания. Ла Лига
Гуэдеш собрался в клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем