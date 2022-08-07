Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Севилья» уточнила информацию о подписании Иско

07 Августа 2022 • 14:16 Комментировать

В воскресенье пресс-служба «Севильи» объявила о переходе в свои ряды Иско, ранее выступавшего за мадридский «Реал». Теперь андалузский клуб уточнил информацию на страницах своего клубного сайта.

«Севилья» достигла принципиальной договорённости с Иско, но контракт ещё не был подписан. Футболист прибыл на медицинское обследование и подпишет трудовой договор, если проблем выявлено не будет. Соглашение будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что 30-летний Иско по завершению прошлого сезона оказался в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Реалом» истёк.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Иско Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
14:16 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» уточнила информацию о подписании Иско
13:38 · Испания. Ла Лига
​Иско – игрок «Севильи» официально
12:34 · Испания. Ла Лига
​Левандовски отреагировал на тот факт, что «Барселона» не может его зарегистрировать
10:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, почему выбрал «Барселону»
09:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила выгнать одного из звёздных игроков
08:21 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз»
07:40 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Барселоны» прибыл в Англию для трансфера в клуб АПЛ
03:46 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Барселоны» готов перебраться в «Борнмут»
03:25 · Испания. Ла Лига
Хави: «Главная цель - порадовать людей»
02:35 · Испания. Ла Лига
Гуэдеш собрался в клуб АПЛ
01:52 · Испания. Сегунда
Льоренте может оказаться в хихонском «Спортинге»
06 Августа
19:41 · Испания. Ла Лига
​Диего Коста подпишет контракт с клубом из Мадрида слухи
14:58 · Англия. Премьер-лига
Алонсо получил разрешение пропустить матч против «Эвертона»
14:18 · Италия. Серия А
​Матч «Ювентус» - «Атлетико» отменён из-за ситуации в Израиле
12:56 · Италия. Серия А
Брозович пропустит игру с «Вильярреалом» из-за травмы
Все новости
Рекомендуем