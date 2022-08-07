​«Севилья» уточнила информацию о подписании Иско

В воскресенье пресс-служба «Севильи» объявила о переходе в свои ряды Иско, ранее выступавшего за мадридский «Реал». Теперь андалузский клуб уточнил информацию на страницах своего клубного сайта.

«Севилья» достигла принципиальной договорённости с Иско, но контракт ещё не был подписан. Футболист прибыл на медицинское обследование и подпишет трудовой договор, если проблем выявлено не будет. Соглашение будет рассчитано на два сезона.

Напомним, что 30-летний Иско по завершению прошлого сезона оказался в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Реалом» истёк.