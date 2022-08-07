Пресс-служба «Севильи» объявила о подписании контракта с Иско. Какие-либо подробности, в том числе срок трудового соглашения, андалузский клуб пока не сообщил. Очевидно, это будет сделано позже.

30-летний Иско достался «Севилье» бесплатно. По завершению прошлого сезона полузащитник обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Реалом». За мадридский гранд Иско выступал на протяжении девяти сезонов.

В стартовом туре чемпионата Испании «Севилья» будет играть в гостях против «Осасуны». Матч пройдёт в ближайшую пятницу, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.