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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз»

07 Августа 2022 • 08:21 Комментировать

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

«Мои планы? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз. Хочу добиться такого же влияния, какое было у величайших игроков в истории «королевского клуба», - передает слова форварда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в минувшем сезоне «Реал» стал триумфатором Лиги чемпионов. Это 14-й подобный трофей в истории мадридской команды.

В среду, 10 августа, «сливочные» встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом» в поединке за суперкубок Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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