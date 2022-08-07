Винисиус: «Хочу выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал», рассказал о своих дальнейших планах на карьеру.

«Мои планы? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов пять-шесть раз. Хочу добиться такого же влияния, какое было у величайших игроков в истории «королевского клуба», - передает слова форварда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в минувшем сезоне «Реал» стал триумфатором Лиги чемпионов. Это 14-й подобный трофей в истории мадридской команды.

В среду, 10 августа, «сливочные» встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом» в поединке за суперкубок Европы.