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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Диего Коста подпишет контракт с клубом из Мадрида слухи

06 Августа 2022 • 19:41 Комментировать

Если кому-то кажется, что Артём Дзюба долго находится без клуба, то посмотрите на Диего Косту. Экс-нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» не имеет клубной прописки уже более полугода. При этом Коста остаётся востребованным, пускай и не для топовых клубов. Всё идёт к тому, что 33-летний форвард снова будет играть в Испании. На днях Коста должен заключить трудовое соглашение с «Райо Вальекано». Об этом стало известно El Chiringuito TV.

Первый матч нового сезона «Райо Вальекано» проведёт в субботу, 13 августа. Мадридская команда будет играть на «Камп Ноу» в гостях у «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Коста Райо Вальекано Трансферы футбола - лето 2022
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