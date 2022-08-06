Если кому-то кажется, что Артём Дзюба долго находится без клуба, то посмотрите на Диего Косту. Экс-нападающий мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» не имеет клубной прописки уже более полугода. При этом Коста остаётся востребованным, пускай и не для топовых клубов. Всё идёт к тому, что 33-летний форвард снова будет играть в Испании. На днях Коста должен заключить трудовое соглашение с «Райо Вальекано». Об этом стало известно El Chiringuito TV.

Первый матч нового сезона «Райо Вальекано» проведёт в субботу, 13 августа. Мадридская команда будет играть на «Камп Ноу» в гостях у «Барселоны».