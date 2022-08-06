Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес забил дебютный гол за «Насьональ»

06 Августа 2022 • 08:09 Комментировать

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес отметился забитым мячом за «Насьональ», к которому присоединился этим летом.

35-летний бомбардир принял участие в поединке второго тура чемпионата Уругвая против «Рентистаса». Луис вышел на замену во втором тайме и поразил ворота соперника на 58-й минуте, доведя счет до разгромного – 3:0.

Напомним, что нападающий перешел в «Насьонал» этим летом на правах свободного агента. Опытный форвард заключил с уругвайским клубом краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца декабря текущего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
08:54 · Италия. Серия А
Артур Мело определился с новым клубом
08:16 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на футболиста сборной Бельгии
08:09 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес забил дебютный гол за «Насьональ»
06:53 · Испания. Ла Лига
Лапорта шокировал суммой, которую заработала «Барселона» за два месяца
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» согласовала переход защитника «Челси»
05 Августа
23:46 · Испания. Ла Лига
Пять игроков «Барселоны» остались без игровых номеров
23:10 · Англия. Премьер-лига
Алонсо попросил Тухеля не выпускать его в матче первого тура АПЛ
21:55 · Испания. Ла Лига
«Барселоне», вероятно, придётся отпустить Обамеянга 1
21:26 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес: «Я не обижен на «Барселону»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Обамеянга в «Челси», но «Барселона» предпочитает расстаться с другим нападающим
20:34 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» по-прежнему не вернул доверие Месси 1
20:23 · Испания. Ла Лига
Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Левандовски, Кунде и всех остальных новичков 1
16:32 · Испания. Ла Лига
​Лапорта высказался о финансовом положении «Барселоны» на фоне крупных трансферов
15:44 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» объяснил, почему Левандовски «забрал» номер Депая
15:41 · Англия. Премьер-лига
Алемани: «У нас было соглашение с Аспиликуэтой»
Все новости
Рекомендуем