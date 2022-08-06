Луис Суарес забил дебютный гол за «Насьональ»

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес отметился забитым мячом за «Насьональ», к которому присоединился этим летом.

35-летний бомбардир принял участие в поединке второго тура чемпионата Уругвая против «Рентистаса». Луис вышел на замену во втором тайме и поразил ворота соперника на 58-й минуте, доведя счет до разгромного – 3:0.

Напомним, что нападающий перешел в «Насьонал» этим летом на правах свободного агента. Опытный форвард заключил с уругвайским клубом краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца декабря текущего года.