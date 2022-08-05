​Лапорта высказался о финансовом положении «Барселоны» на фоне крупных трансферов

«Барселона» активно проводит трансферное лето, что многих удивляет, ведь не так давно клуб испытывал серьёзные финансовые трудности. На пресс-конференции по случаю презентации Роберта Левандовски президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта в очередной раз высказался о финансовых делах клуба.

«Мы представили документацию, чтобы зарегистрировать новичков, ждём ответ от Ла Лиги. Требования выполнены, и мы уверены в успешной регистрации.

Мы уже запланировали активацию четвёртого рычага. У нас есть средства, у нас здоровый баланс, мы имеем прибыть. Нам пришлось продавать некоторые активы, но мы всё контролируем», - сказал Лапорта.