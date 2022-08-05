​Левандовски: «Я знаю, как играть против «Реала»

Во время своей пятничной презентации в качестве футболиста «Барселоны» нападающий Роберт Левандовски сказал несколько слов о мадридском «Реале».

«Конечно, я хочу сыграть против «Реала» в «эль класико». Я знаю, как играть против них. «Реал» провёл хороший прошлый сезон, но мы здесь, чтобы обыгрывать их», - высказался Левандовски.

Стоит сказать, что в 2013 году Роберт Левандовски оформил «покер» в полуфинальном матче Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Реалом».

Первое «эль класико» сезона Примеры между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в Мадриде в средине октября.