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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски получил игровой номер в «Барселоне»

05 Августа 2022 • 14:48 Комментировать (1)

В пятницу состоялась презентация Роберта Левандовски как футболиста «Барселоны». Как и ожидалось, польский нападающий получил в каталонском клубе игровой номер 9.

В прошлом сезоне под девятым номером за «Барселону» играл Мемфис Депай. В последние недели в прессе многое говорится о возможном уходе голландского форварда в другой клуб до конца лета.

Напомним, что Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии», цвета которой он защищал на протяжении восьми лет.

В стартовом туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Райо Вальекано». Матч пройдёт в субботу, 13 августа.

Левандовски на презентации повторил трюк Роналдиньо

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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