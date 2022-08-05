Левандовски получил игровой номер в «Барселоне»

В пятницу состоялась презентация Роберта Левандовски как футболиста «Барселоны». Как и ожидалось, польский нападающий получил в каталонском клубе игровой номер 9.

В прошлом сезоне под девятым номером за «Барселону» играл Мемфис Депай. В последние недели в прессе многое говорится о возможном уходе голландского форварда в другой клуб до конца лета.

Напомним, что Роберт Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии», цвета которой он защищал на протяжении восьми лет.

В стартовом туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Райо Вальекано». Матч пройдёт в субботу, 13 августа.

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