​Левандовски на презентации повторил трюк Роналдиньо

Звёздный новичок «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на поле «Камп Ноу» в ходе своей презентации. Польский нападающий порадовал собравшихся фанатов высоким уровнем технической оснащённости. Фанаты обратили внимание на то, что Левандовски в ходе мероприятия отдал дань уважения Роналдиньо, повторив его трюк. Роберт задержал мяч на голове, а затем ловко перекатил его в область губ, будто бы целуя. В своё время такое проделывал выдающийся Роналдиньо.

Первый официальный матч нового сезона «Барселона» проведёт 13 августа. Соперником команды Хави Эрнандеса будет «Райо Вальекано».