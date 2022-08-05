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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» хочет бороться за все 6 титулов»

05 Августа 2022 • 14:15 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о задачах команды на наступающий сезон.

Первую официальную игру сезона 2022/2023 «Реал» проведёт уже 10 августа. В этот день «сливочные» сразятся с «Айнтрахтом» за суперкубок УЕФА.

«Мои футболисты выйдут на матч с «Айнтрахтом» подготовленными, потому что они очень профессиональные. Мы хотим по итогам первого же матча сезона привезти домой трофей. На кону шесть титулов, и мы хотим бороться за каждый из них», - высказался Анчелотти в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реалу» удалось завоевать титул Примеры и трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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