Анчелотти: «Реал» хочет бороться за все 6 титулов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о задачах команды на наступающий сезон.

Первую официальную игру сезона 2022/2023 «Реал» проведёт уже 10 августа. В этот день «сливочные» сразятся с «Айнтрахтом» за суперкубок УЕФА.

«Мои футболисты выйдут на матч с «Айнтрахтом» подготовленными, потому что они очень профессиональные. Мы хотим по итогам первого же матча сезона привезти домой трофей. На кону шесть титулов, и мы хотим бороться за каждый из них», - высказался Анчелотти в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реалу» удалось завоевать титул Примеры и трофей Лиги чемпионов.