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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» договорилась с очередным новичком

05 Августа 2022 • 10:59 Комментировать

Каталонская «Барселона» готовится объявить об очередном летнем трансфере. Как сообщил в своих социальных сетях журналист Экрем Конур, ряды «сине-гранатовых» пополнит защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес.

По сведениям источника, вице-чемпион Ла Лиги уже согласовал условия трудового договора с 31-летним футболистом. Теперь каталонцам нужно договориться с «Атлетиком» о сумме компенсации. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Иньиго в 25 миллионов евро. Его контракт с басками рассчитан до лета следующего года.

В текущее трансферное окно ряды «Барселоны» пополнили Рафинья, Роберт Левандовски, Франк Кесси, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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