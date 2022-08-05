«Барселона» договорилась с очередным новичком

Каталонская «Барселона» готовится объявить об очередном летнем трансфере. Как сообщил в своих социальных сетях журналист Экрем Конур, ряды «сине-гранатовых» пополнит защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес.

По сведениям источника, вице-чемпион Ла Лиги уже согласовал условия трудового договора с 31-летним футболистом. Теперь каталонцам нужно договориться с «Атлетиком» о сумме компенсации. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Иньиго в 25 миллионов евро. Его контракт с басками рассчитан до лета следующего года.

В текущее трансферное окно ряды «Барселоны» пополнили Рафинья, Роберт Левандовски, Франк Кесси, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.