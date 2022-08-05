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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уговаривает Брайтвайта уйти из клуба

05 Августа 2022 • 10:43 Комментировать

Руководство каталонской «Барселоны» продолжает вести переговоры с нападающим команды Мартином Брайтвайтом. «Сине-гранатовые» пытаются уговорить датского форварда уйти из клуба, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Впрочем, как оказалось, проблемы клуба не сильно волнуют датского футболиста. Он отказал на просьбу руководства и хочет полностью отработать свой контракт. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Брайтвайт принял участие всего в четырех поединках испанского чемпионата. На счету нападающего два забитых мяча и одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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