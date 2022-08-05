«Барселона» не может зарегистрировать Левандовски и других новичков

Каталонская «Барселона» до сих пор не зарегистрировала новичков, пришедших в команду в летнее трансферное окно. Как стало известно, этому мешает высокая заработная плата защитника Херарда Пике.

Согласно данным ARA Esports, «сине-гранатовые» просят ветерана снизить свой финансовый аппетит, чтобы зарегистрировать новых футболистов.

Напомним, что этим летом ряды каталонского коллектива пополнили пять игроков: Рафинья Диас, Роберт Левандовски, Франк Кесси, Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

«Барселона» стартует в новом сезоне Ла Лиги домашним матчем с «Райо Вальекано». Поединок состоится в субботу, 13 августа.