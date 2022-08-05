Хави принял решение по Обамеянгу, которого хочет купить «Челси»

В прессе появилась информация о возможном трансфере габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамянга в английскую Премьер-лигу. Интерес к игроку каталонской «Барселоны» проявляет лондонский «Челси», которому очень нужен новый центрфорвард.

Впрочем, по сообщениям Sport.es, руководство «сине-гранатовых» не заинтересовано в продаже Обамеянга. Африканский нападающий входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса на предстоящий сезон.

Срок действия трудового соглашения Пьера-Эмерика с каталонским грандом рассчитан до середины 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.