В Испании рассказали, почему Иско до сих пор не нашёл себе новый клуб

Экс-игрок мадридского «Реала» Иско остаётся в статусе свободного агента.

В подписании 30-летнего игрока были заинтересованы «Севилья», «Бетис», «Рома» и другие клубы, однако переход так и не состоялся. В последние недели слухи утихли – атакующий хавбек даже не близок к договорённости с кем-либо, в то время как европейские топ-чемпионаты вот-вот стартуют.

Согласно сведениям Marca, желающих подписать титулованного испанца отпугивают его запросы: Иско не хочет идти на значительное сокращение зарплаты после ухода из «Реала» (в Мадриде игроку платили около 10 млн евро в год). Кроме того, полузащитник не хотел бы переходить в клуб, не участвующий в еврокубках.