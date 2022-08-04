​«Барселоне» нужно сократить зарплатный фонд на 160 млн евро

Перестройка состава в «Барселоне» продолжается. Испанское издание AS выпустило материал, в котором рассказывает о некоторых важных моментах. Так, например, сегодня Хави работает с 33 футболистами, хотя в заявку Ла Лиги можно включить только 25 человек. При этом каталонцы до закрытия трансферного окна могут подписать ещё несколько игроков.

«Барселоне» нужно расставаться с рядом игроков ещё и по финансовым причинам. Так, клубу нужно сократить зарплатный фонд с 560 до 400 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Челси» были предложены сразу три игрока «Барселоны» - Френки де Йонг, Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфис Депай.