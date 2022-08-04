Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселоне» нужно сократить зарплатный фонд на 160 млн евро

04 Августа 2022 • 16:59 Комментировать

Перестройка состава в «Барселоне» продолжается. Испанское издание AS выпустило материал, в котором рассказывает о некоторых важных моментах. Так, например, сегодня Хави работает с 33 футболистами, хотя в заявку Ла Лиги можно включить только 25 человек. При этом каталонцы до закрытия трансферного окна могут подписать ещё несколько игроков.

«Барселоне» нужно расставаться с рядом игроков ещё и по финансовым причинам. Так, клубу нужно сократить зарплатный фонд с 560 до 400 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Челси» были предложены сразу три игрока «Барселоны» - Френки де Йонг, Пьер-Эмерик Обамеянг и Мемфис Депай.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
16:59 · Испания. Ла Лига
​«Барселоне» нужно сократить зарплатный фонд на 160 млн евро
16:00 · Англия. Премьер-лига
Бёли помимо Кукурельи планирует купить для «Челси» ещё 4 игроков, среди целей – полузащитник «Барселоны»
15:24 · Испания. Ла Лига
​6 клубов получат выплаты солидарности после трансфера Левандовски в «Барселону» – названы суммы
15:07 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «У нас больше недостатков, чем у «Айнтрахта»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» предложили троих известных игроков «Барселоны» слухи
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предупредила «Манчестер Сити», что до конца трансферного окна сделает предложение по Силве
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет, чтобы «Челси» или «МЮ» покрыли её долги по зарплате де Йонга 1
10:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» рассматривает двух форвардов на место сменщика Бензема
10:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может купить нападающего, которым интересовался «Спартак»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Арсенала» не против перейти в «Челси»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Известны детали перехода Теллеса в «Севилью»
10:01 · Англия. Премьер-лига
Нето продолжит карьеру в АПЛ
09:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет усилиться нападающим «Атлетико»
09:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» составит конкуренцию «Ливерпулю» и «Реалу» в борьбе за полузащитника сборной Англии
08:27 · Италия. Серия А
Сарри анонсировал уход одного из лидеров «Лацио»
Все новости
Рекомендуем