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Чемпионат Испании. Ла Лига

​6 клубов получат выплаты солидарности после трансфера Левандовски в «Барселону» – названы суммы

04 Августа 2022 • 15:24 Комментировать

Роберт Левандовски в летнее трансферное окно сменил «Баварию» на «Барселону». Согласно правилам ФИФА, клубы, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, должны получить выплаты солидарности. Польский Weszło посчитал, какую сумму получит каждый из клубов, через которые прошёл Левандовски в молодости. Приводим данные ниже.

«Варсовия» (1997-2004) – 564 750 евро.

«Дельта» (2005) – 242 415 евро.

«Легия» (2005-2006) – 200 070 евро.

«Знич» (2006-2008) – 450 495 евро.

«Лех» (2008-2010)- 471 375 евро.

«Боруссия» Дортмунд (2010-2014) – 320 895 евро.

Первый матч сезона «Барселона» проведёт 13 августа – против «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Лех Познань Легия Варшава Знич Дельта Варсовия
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