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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает двух форвардов на место сменщика Бензема

04 Августа 2022 • 10:57 Комментировать

Мадридский «Реал» рассматривает двух форвардов на место сменщика Карима Бензема, об этом сообщает Radioestadio Noche.

В шорт-листе «королевского клуба» находятся нападающий австрийского «РБ Зальцбурга» Беньямин Шешко и форвард французской «Ниццы» Амин Гуири. Не исключено, что один из этих игроков переедет на «Сантьяго Бернабеу» в текущее трансферное окно.

Бензема играет за мадридский коллектив с лета 2009 года. Контракт 34-летнего француза рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Карим забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 32 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Трансферы футбола - лето 2022 Беньямин Шешко Амин Гуири
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