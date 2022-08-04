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Чемпионат Испании. Ла Лига

Майораль трогательно попрощался с «Реалом»

04 Августа 2022 • 06:43 Комментировать

Новоиспеченный нападающий «Хетафе» Борха Майораль высказался о мадридском «Реале», за который выступал на протяжении долгих лет.

«Я приехал в мадридский клуб с мечтой стать футболистом. Когда мне было десять лет, я начал носить футболку с гербом «Реала». Спустя 15 лет я покинул этот клуб. Это очень нелегкий момент для меня. Я вырос в этом клубе, у меня осталось много хороших воспоминаний. Здесь я получил неоценимый опыт», - гласит сообщение форварда в социальных сетях.

На днях было объявлено о трансфере Майораля в «Хетафе». Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Борха Майораль
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