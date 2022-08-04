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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «У меня есть долг перед Месси»

04 Августа 2022 • 06:18 Комментировать

Главе каталонской «Барселоны» Жоану Лапорте в очередной раз задали вопрос о возможном возвращении на «Камп Ноу» аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я уже говорил, что у меня есть моральный долг перед Лео. Мне бы хотелось сделать последние годы его карьеры самыми счастливыми. Хочу, чтобы он был счастлив, завершая свой путь в футболе», - цитирует руководителя газета Marca.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года аргентинец перешел на правах свободного агента во французский «ПСЖ», с которым заключил двухлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
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