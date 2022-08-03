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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» пыталась подкупить чиновника УЕФА в рамках расследования против «Манчестер Сити» и «ПСЖ» слухи

03 Августа 2022 • 16:18 Комментировать (3)

«Барселона» снова оказалась под ударом. Появилась информация о том, что официальный представитель каталонского клуба в феврале 2020 года пытался подкупить чиновника УЕФА в рамках расследования против «Манчестер Сити» и «ПСЖ» по ситуации с соблюдением правил финансового fair play. Об этом сообщает City Report со ссылкой на книгу журналиста Саймона Купера, отрывок из которой опубликовал The Athletic.

По данным журналиста, во время ужина представитель «Барселоны» сказал чиновнику УЕФА следующую фразу: «У вас в отделе финансового контроля есть кто-нибудь, кому мы могли бы заплатить?».

В ближайшее время в «Барселоне» наверняка как-то прокомментируют эту ситуацию. Не исключено, что каталонцы попытаются привлечь журналиста к ответственности, если он занимается клеветой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити ПСЖ УЕФА
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