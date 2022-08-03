Хави вынес вердикт по будущему Пьянича в «Барселоне»

Боснийский хавбек Миралем Пьянич произвел хорошее впечатление на главного тренера команды Хави Эрнандеса во время предсезонного турне. Специалист остался доволен игрой полузащитника и решил оставить его в команде на сезон-2022/2023, об этом информирует Mundo Deportivo.

32-летний футболист согласился на существенное сокращение заработной платы ради продолжения карьеры в стане «сине-гранатовых». Ожидается, что его оклад будет уменьшен на 60 процентов.

«Барселона» подписала Миралема в 2020 году. Его контракт с каталонским топ-клубом рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне босниец играл на правах аренды за турецкий «Бешикташ».