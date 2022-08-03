Депай назвал условие ухода из «Барселоны»

В каталонской «Барселоне» приняли решение расстаться с голландским форвардом Мемфисом Депаем в текущее трансферное окно. При этом сам игрок готов уйти только на определенных условиях, о которых стало известно инсайдеру Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний нападающий будет готов сменить клубную прописку, если получит хорошее предложение от европейского гранда. В противном случае Мемфис может задержаться в столице Каталонии.

Депай присоединился к «сине-гранатовым» летом прошлого года, однако не смог стать ведущим игроком команды. В минувшем сезоне он забил 12 голов и сделал два ассиста в 28 играх Ла Лиги.