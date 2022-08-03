Алькасер может продолжить карьеру в Барселоне

Нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно. По сообщениям AS, у 28-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в Барселоне.

Подписать форварда желает «Эспаньол». Каталонский клуб готов предложить Алькасеру долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2025 года. Сумма трансфера оценивается в девять миллионов евро.

В минувшем розыгрыше испанского чемпионата форвард провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.