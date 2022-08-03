Брайтвайт отказывается уходить из «Барселоны»

Резервный форвард каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт не спешит уходить из клуба, несмотря на желание руководства продать его в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, датский нападающий намерен полностью отработать свой трудовой договор с каталонским грандом. Контракт футболиста рассчитан до середины 2024 года. Игрок настроен остаться в Каталонии до конца соглашения, чтобы получить все положенные ему деньги.

Мартин пополнил ряды «Барселоны» в феврале 2020 года. С того времени нападающий поучаствовал в 57 поединках за каталонскую команду, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.