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Брайтвайт отказывается уходить из «Барселоны»

03 Августа 2022 • 07:28 Комментировать

Резервный форвард каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт не спешит уходить из клуба, несмотря на желание руководства продать его в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, датский нападающий намерен полностью отработать свой трудовой договор с каталонским грандом. Контракт футболиста рассчитан до середины 2024 года. Игрок настроен остаться в Каталонии до конца соглашения, чтобы получить все положенные ему деньги.

Мартин пополнил ряды «Барселоны» в феврале 2020 года. С того времени нападающий поучаствовал в 57 поединках за каталонскую команду, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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