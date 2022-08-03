Родриго высказался о Суперкубке Европы

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался относительно грядущего противостояния с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за суперкубок Европы.

«Я еще никогда не играл в этом турнире. Думаю, у меня получится успешный дебют. Хочу играть в Суперкубке Европы каждый год. Но для этого сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Это особенный турнир для меня. «Реал» хочет побеждать во всех турнирах, в которых принимает участие. Таков наш менталитет», - приводит слова бразильского форварда газета Marca.

Матч «Реала» против «Айнтрахта» пройдет 10 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.