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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго высказался о Суперкубке Европы

03 Августа 2022 • 07:04 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался относительно грядущего противостояния с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за суперкубок Европы.

«Я еще никогда не играл в этом турнире. Думаю, у меня получится успешный дебют. Хочу играть в Суперкубке Европы каждый год. Но для этого сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Это особенный турнир для меня. «Реал» хочет побеждать во всех турнирах, в которых принимает участие. Таков наш менталитет», - приводит слова бразильского форварда газета Marca.

Матч «Реала» против «Айнтрахта» пройдет 10 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго
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