Дани Алвес высказался о матче против «Барселоны»

Латераль мексиканского клуба «Пумас» Дани Алвес высказался насчет поединка против своего бывшего клуба - каталонской «Барселоны» - в рамках турнира Кубок Гампера.

«Мне предоставлен очередной шанс вернуться на «Камп Ноу», теперь в качестве футболиста «Пумас». Хочу нормально попрощаться с командой, ведь в предпоследней игре за них меня вывели через черный выход. Но я не собираюсь ждать большего от клуба. Я пописывал договор на полгода и выполнил все, что от меня требовалось», - передает слова бразильца AS.

39-летний защитник перешел в «Пумас» на правах свободного агента. Дани подписал с мексиканцами контракт до лета следующего года.