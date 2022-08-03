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Дани Алвес высказался о матче против «Барселоны»

03 Августа 2022 • 06:31 Комментировать

Латераль мексиканского клуба «Пумас» Дани Алвес высказался насчет поединка против своего бывшего клуба - каталонской «Барселоны» - в рамках турнира Кубок Гампера.

«Мне предоставлен очередной шанс вернуться на «Камп Ноу», теперь в качестве футболиста «Пумас». Хочу нормально попрощаться с командой, ведь в предпоследней игре за них меня вывели через черный выход. Но я не собираюсь ждать большего от клуба. Я пописывал договор на полгода и выполнил все, что от меня требовалось», - передает слова бразильца AS.

39-летний защитник перешел в «Пумас» на правах свободного агента. Дани подписал с мексиканцами контракт до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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