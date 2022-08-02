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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» раскрыла любопытные детали трансфера Мингесы

02 Августа 2022 • 19:41 Комментировать

Во вторник «Сельта» объявила о подписании четырёхлетнего контракта с воспитанником «Барселоны» Оскаром Мингесой. Вскоре после этого на официальном сайте каталонского клуба была обнародована информация о любопытных деталях сделки.

Так, «Барселона» оставляет за собой право обратного выкупа Мингесы. Кроме того, каталонский клуб получит 50% от суммы трансфера, если «Сельта» продаст защитника в другой клуб.

23-летний Оскар Мингеса способен играть как в центре, так и на правом фланге обороны. Ранее защитник выступал только за «Барселону».

Дебютировать за «Сельту» Оскар Мингеса сможет 13 августа в матче первого тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
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