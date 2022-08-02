Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай решил покинуть каталонский клуб.

По сведениям Mundo Deportivo, футболист недоволен отношением к нему тренерского штаба «Барселоны». Главным претендентом на Депая является туринский «Ювентус». «Сине-гранатовые» готовы отдать игрока в аренду, только если перед этим он продлит трудовое соглашение с клубом, которое истекает уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил 28-летнему футболисту о том, что не рассчитывает на него, ведь команда хорошо усилилась в линии атаки в текущее трансферное окно.