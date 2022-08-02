«Барселона» сообщала о продаже Оскара Мингесы ещё несколько дней назад, но «Сельта» выпустила официальный пресс-релиз только во вторник. Клуб из Виго на своём официальном сайте сообщил о подписании с 23-летним защитником контракта на ближайшие четыре сезона.

Оскар Мингеса способен выступать как в центре, так и на правом фланге обороны. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, «Сельта» заплатила за воспитанника «Барселоны» 3 миллиона евро.

В стартовом туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Эспаньол». Команды сыграют в субботу, 13 августа.