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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сельта» объявила о покупке защитника у «Барселоны» официально

02 Августа 2022 • 17:45 Комментировать

«Барселона» сообщала о продаже Оскара Мингесы ещё несколько дней назад, но «Сельта» выпустила официальный пресс-релиз только во вторник. Клуб из Виго на своём официальном сайте сообщил о подписании с 23-летним защитником контракта на ближайшие четыре сезона.

Оскар Мингеса способен выступать как в центре, так и на правом фланге обороны. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, «Сельта» заплатила за воспитанника «Барселоны» 3 миллиона евро.

В стартовом туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Эспаньол». Команды сыграют в субботу, 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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