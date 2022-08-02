Де Йонг готов перейти только в два клуба

В последнее время сообщается о намерении каталонской «Барселоны» продать голландского хавбека Френки де Йонга. Голландский полузащитник готов к уходу только в два клуба, информирует Mundo Deportivo.

Как сообщают испанские журналисты, Френки уже ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед». Игрок готов рассмотреть трансфер только в мюнхенскую «Баварию» или лондонский «Челси».

Контракт голландца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 60 миллионов евро. Де Йонг – самый высокооплачиваемый игрок «Барсы» с окладом 560 тысяч евро в неделю.