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Чемпионат Испании. Ла Лига

35-летний Кавани рвётся в один из лучших клубов мира

02 Августа 2022 • 09:50 Комментировать

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», надеется еще поиграть на самом высоком уровне.

Согласно сведениям Todofichajes, 35-летний бомбардир хотел бы пополнить ряды мадридского «Реала», расставшегося с Борхой Майоралем. Кавани готов к роли резервиста в «королевском клубе» ради возможности выиграть Лигу чемпионов.

Ранее об интересе к Эдинсону заявил «Вильярреал», но этот вариант уругваец рассматривает в качестве резервного.

В минувшем сезоне Премьер-лиги нападающий провел 15 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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