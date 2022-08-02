35-летний Кавани рвётся в один из лучших клубов мира

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», надеется еще поиграть на самом высоком уровне.

Согласно сведениям Todofichajes, 35-летний бомбардир хотел бы пополнить ряды мадридского «Реала», расставшегося с Борхой Майоралем. Кавани готов к роли резервиста в «королевском клубе» ради возможности выиграть Лигу чемпионов.

Ранее об интересе к Эдинсону заявил «Вильярреал», но этот вариант уругваец рассматривает в качестве резервного.

В минувшем сезоне Премьер-лиги нападающий провел 15 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.