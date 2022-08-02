Хави назвал условие ухода де Йонга из «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес не хочет, чтобы полузащитник Френки де Йонг уходил из команды. Тренер согласится на продажу голландца только в одном случае.

Как информирует Mundo Deportivo, Хави готов отпустить де Йонга, если на «Камп Ноу» переедет полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Напомним, что среди претендентов на Френки называются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний голландец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2019 года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.