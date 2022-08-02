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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» или «Барселона»: Миятович рассказал, чей состав круче

02 Августа 2022 • 09:01 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о составах «королевского клуба» и каталонской «Барселоны», хорошо усилившейся в текущее трансферное окно.

«Барса» хорошо поработала этим летом, они подписали отличных игроков. Я считаю, что лучше иметь сильных соперников, это не дает тебе расслабиться. Благодаря этому «Реал» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Несмотря на трансферы, я считаю, что состав «Реала» сильнее, чем у «сине-гранатовых». У мадридцев отличное сочетание опытных игроков и молодежи. Это команда-победитель», - цитирует Предрага Cadena Ser.

Этим летом ряды «Барселоны» пополнили Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Предраг Миятович
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